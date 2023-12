Una vittoria tanto tranquilla quanto importante quella che ottiene la Fiorentina davanti ai propri tifosi. All’Artemio Franchi la Salernitana non riesce ad imporre il proprio gioco e viene sovrastata dai ragazzi di Italiano, che grazie a questa vittoria superano il Bologna e, in attesa di Sassuolo–Roma, si stanzia al 5° posto in Serie A.

Fiorentina-Salernitana 3-0: il 1° tempo

Partita che si indirizza fin da subito in favore della Fiorentina, la quale passa al 6′ minuto su rigore: Arthur, lanciato col tacco da Beltran, si guadagna un rigore su fallo di Lirola, il quale arriva nettamente in ritardo. Dal dischetto si presenta proprio l’argentino che realizza freddamente. Il raddoppio firmato Sottil è bellissimo, con la sfera che, scagliata dalle vicinanze del vertice sinistro dell’area di rigore, prende un giro perfetto toccando la traversa ed insaccandosi in rete dopo appena 10 minuti.

Fiorentina-Salernitana 3-0: il 2° tempo

La Fiorentina sfiora il terzo gol dagli sviluppi di un corner, con Beltran che non impatta la palla alla perfezione dal cross di Biraghi rendendo vita a facile a Costil. Nella ripresa il cambio offensivo di Inzaghi non da l’effetto sperato (Dia per Kastanos), con i campani che continuano inesorabilmente a subire. Il terzo gol, al 56′, nasce da uno dei tanti palloni recuperati da Duncan, che serve largo Sottil il quale pesca dalla parte opposta il solito Bonaventura, che a porta sguarnita segna.

Subito dopo il 3-0 entrano Maggiore e Legowski da un lato e Martinez Quarta, Nzola e Maxime Lopez dall’altro, mentre il dominio viola rimane invariato. Dopo inermi tentativi della Salernitana di riaprire la gara la Fiorentina rallenta leggermente il gioco per risparmiare qualche energia, con la testa che è già al prossimo scontro, in programma tra il 6 dicembre in Coppa Italia, contro il Parma.