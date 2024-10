Serie A, il derby emiliano finisce a reti bianche | 0-0 tra Bologna e Parma

Lo Stadio Renato Dall’Ara fa da cornice al 37° derby emiliano che vede contrapposte Bologna e Parma. I rossoblù arrivano dalla grande prova di Anfield in Champions, culminata tuttavia nella sconfitta per 2-0. D’altra parte i crociati vanno a caccia di una vittoria che manca dal 24 agosto nel match casalingo contro il Milan. Il primo tempo si conclude sul risultato 0-0. Buona prestazione da parte di entrambe le squadre che hanno avuto almeno un paio di occasioni per parte senza tuttavia riuscire a trovare il vantaggio. A pochi minuti dall’inizio della ripresa c’è l’episodio che potrebbe stappare definitivamente la gara: al 52′ Coulibaly interviene in modo irruento sulla caviglia di Ndoye. L’arbitro inizialmente estrae il giallo ma dopo un’attenta revisione al VAR cambia il colore del cartellino optando per l’espulsione del terzino francese. La superiorità numerica sembra sbloccare la partita in favore dei padroni di casa che spingono sull’acceleratore a caccia del vantaggio in particolare con Castro che va vicinissimo al gol con una gran botta da fuori, respinta prontamente da Suzuki in angolo. Quasi tutto il secondo tempo fa da scenario ad un forcing spietato degli uomini di Italiano che cercano una crepa nella difesa ducale senza però trovare la via della rete. Nel finale grande occasione per il Parma con il neo entrato Mihaila che tenta il destro dal limita ma trova la risposta di Ravaglia. Finisce 0-0 il derby emiliano. Rammarico per il Bologna che non riesce a sfruttare la superiorità numerica trovando un’imponente muro difensivo degli ospiti. Ottimo risultato invece per quest’ultimi che portano a casa un punto prezioso per la classifica ma soprattutto per il morale, visto un secondo tempo giocato quasi tutto in 10.

Formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis(78′ Miranda); Freuler, Aebischer(45′ Fabbian), Moro(62′ Urbanski); Orsolini(45′ Iling-Junior), Castro, Ndoye(78′ Karlsson). A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Posch, Casale, Corazza, De Silvestri, Miranda, Fabbian, Urbanski, Dominguez, Iling-Junior, Odgaard, Dallinga, Karlsson. All: Italiano

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly(62′ Cart. Rosso), Delprato, Balogh, Valeri; Hernani(71’Mihaila) , Bernabé(89′ Keita); Man(89′ Camara), Sohm, Cancellieri(55′ Hainaut); Bonny(71′ Charpentier).

A disposizione: Corvi, Chichizola, Valenti, Di Chiara, Osorio, Leoni, Camara, Hainaut, Keita, Haj Mohamed, Alqmvist, Mihaila, Charpentier. All: Pecchia

Ammoniti: 83′ Urbanski(B).

Espulsi: 52′ Coulibaly (P).