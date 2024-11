Serie A, la Juventus espugna Udine (0-2) | La decidono un autogol di Okoye e Savona

Il Bluenergy Stadium fa da cornice all’undicesima giornata di campionato, la quale vede fronteggiarsi Udinese e Juventus. I padroni di casa vengono da un’incredibile sconfitta in rimonta contro il Venezia mentre gli ospiti si sono resi protagonisti dell’ennesimo pareggio pirotecnico nella gara con il Parma, terminata 2-2. Grande approccio alla gara per gli uomini di Motta che nei primi minuti di gioco si rendono protagonisti di un ottimo possesso palla nella metà campo avversaria, che si concretizza al 19′ : Thuram si destreggia alla grande palla al piede e in area calcia col sinistro colpendo il palo, il pallone rimpalla sulla schiena di Okoye che non può nulla per evitare il vantaggio juventino. Il gol stappa definitamente la partita con i ritmi che aumentano da una parte e dall’altra.

Juventus, 3 punti d’oro

Reazione immediata dei friulani con Davis che sugli sviluppi di un contropiede calcia verso la porta trovando però una pronta risposta di Di Gregorio. Dopo un paio di spaventi la juve rialza la testa fino al 37′, quando arriva il raddoppio: Thuram recupera palla e serve Yildiz che rientra sul destro e colpisce il palo, sulla respinta arriva Nicolò Savona che apre il piattone mancino e fa 2-0. Seguono ultimi minuti ricchi di interventi fallosi, dunque con poche giocate rilevanti e dopo 2′ di recupero, si chiude la prima frazione. Ad inizio ripresa, gli uomini di Runjaic alzano la pressione e al 53′ si vedono annullare il possibile gol di Davis, per fallo di quest’ultimo ai danni di Gatti. l’Udinese cerca di tenere alto il baricentro per quasi tutto il secondo tempo costruendo delle occasioni interessanti, tra cui un’incredibile traversa colpita da Lucca al minuto 83′. Nel finale su una ripartenza orchestrata da Mbangula, Koopmeiners riceve palla e sfiora il tris, trovando un’ottima risposta di Okoye. Finisce dunque 0-2 tra Udinese e Juventus, seconda sconfitta consecutiva per i Friulani mentre la vecchia signora ritrova il successo dopo 2 pari di fila.

Udinese-Juve, il tabellino:

0-2

Reti: 19′ Okoye aut. (J); 37′ Savona (J);

Ammoniti: 47′ Bijol (U); 57′ Locatelli (J); 84′ Davis (U); 90′ Gatti (J).

Udinese: Okoye; Kabasele(45′ Ebosse), Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric(45′ Zarraga), Karlstrom, Payero, Zemura(67′ Kamara); Davis, Thauvin(67′ Lucca). A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Zarraga, Kamara, Palma, Lucca, Bravo, Brenner, Ebosse, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Pizarro. Allenatore: Runjaic.

Juventus: Di Gregorio; Savona(80′ Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso(80′ Cabal); Thuram(69′ McKennie) , Locatelli; Weah(86′ Mbangula), Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic(69′ Conceicao) . A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Conceicao, McKennie, Adzic, Fagioli, Cabal, Rouhi, Gil Puche, Mbangula. Allenatore: Motta.