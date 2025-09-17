Serie A: le designazioni arbitrali della 4^ giornata

Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 4ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Simone Sozza
LECCE – CAGLIARI Venerdì 19/09 h. 20.45
Zufferli
Di Gioia – Yoshikawa
Iv: Tremolada
Var: Gariglio
Avar: Serra
BOLOGNA – GENOA Sabato 20/09 h. 15.00
Collu
Moro – Luciani
Iv: J.L. Sacchi
Var: Maggioni
Avar: Chiffi
H. VERONA – JUVENTUS Sabato 20/09 h. 18.00
Rapuano
Dei Giudici – Bahri
Iv: Calzavara
Var: Aureliano
Avar: Massa
UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45
Doveri
Cecconi – Scatragli
Iv: Di Marco
Var: Meraviglia
Avar: Maresca
LAZIO – ROMA h. 12.30
Sozza
Baccini – Vecchi
Iv: Ayroldi
Var: Di Paolo
Avar: Massa
TORINO – ATALANTA h. 15.00
Colombo
Zingarelli – Bianchini
Iv: Arena
Var: Guida
Avar: Maresca
CREMONESE – PARMA h. 15.00
La Penna
Rossi M. – Rossi C.
Iv: Allegretta
Var: Marini
Avar: Nasca
FIORENTINA – COMO h. 18.00
Bonacina
Ldo – Politi
Iv: Feliciani
Var: Ghersini
Avar: Aureliano
INTER – SASSUOLO h. 20.45
Marinelli
Mondin – Rossi L.
Iv: Perri
Var: Pezzuto
Avar: Chiffi
NAPOLI – PISA Lunedì 22/09 h. 20.45
Crezzini
Costanzo – Mastrodonato
Iv: Manganiello
Var: Mazzoleni
Avar: Giua