Come di consueto ormai, il mercoledì è il giorno in cui l‘AIA rende note le designazioni arbitrali per le gare di di Serie A. La sedicesima giornata si aprirà di venerdì l’anticipo Genoa-Juventus e terminerà lunedì con il posticipo Atalanta-Salernitana.

Sarà Guida ad arbitrare Bologna-Roma

Genoa-Juventus

Direttore di Gara: Massa

Assistenti: Colarossi-Mokhatr

IV ufficiale: Colombo

Var: Fabri

Avar: Abbatista

Lecce-Frosinone

Direttore di Gara: Zufferli

Assistenti: Liberti-Ceccon

IV ufficiale: Camplone

Var: Mazzoleni

Avar: Di Vuolo

Napoli-Cagliari

Direttore di Gara: Marcenaro

Assistenti: Vivenzi-Raspollini

IV ufficiale: Cosso

Var: Meraviglia

Avar: Valeri

Torino-Empoli

Direttore di Gara: Marinelli

Assistenti: Bercigli-Cavallina

IV ufficiale: Ghersini

Var: Mariani

Avar: Di Martino

Milan-Monza

Direttore di Gara: Aureliano

Assistenti: Scarpa-Yoshikawa

IV ufficiale: Ayroldi

Var: Paterna

Avar: Mazzoleni

Fiorentina-Verona

Direttore di Gara: Ferrieri Caputi

Assistente: Bresmes-Lo Cicero

IV ufficiale: Sacchi

Var: Valeri

Avar: Paganessi

Udinese–Sassuolo

Direttore di Gara: Manganiello

Assistenti: Di Iorio-Bahri

Iv ufficiale: Pezzuto

Var: Irrati

Avar: Maggioni

Bologna-Roma

Direttore di Gara: Guida

Assistenti: Meli-Alassio

IV ufficiale: Sozza

Var: Chiffi

Avar: Longo

Lazio-Inter

Direttore di Gara: Maresca

Assistenti: Passeri-Garzelli

IV ufficiale: Rapuano

Var: Di Paolo

Avar: Gariglio

Atalanta-Salernitana

Direttore di Gara: Feliciani

Assistenti: Rossi M.-Cipressa

IV ufficiale: Marchetti

Var: Nasca