Serie A, le ultime di mercato italiano ed estero: Sy alla Salernitana, beffa la Samp

Affari conclusi in Serie A e B

Salernitana. Sinasi Sy, giocatore del Nimes, in seguito ad un lungo corteggiamento da parte della Sampdoria alla fine va alla Salernitana. Il difensore 21enne ha firmato e resterà con i campani fino al 2024. Amara beffa alla Sampdoria.

Milan. Per Mario Mandzukic, una volta superate le visite mediche, era solo questioni di ore, oggi ha firmato il contratto con i rossoneri fino al termine della stagione con una clausola che dà possibilità di prolungare ulteriormente il contratto. L’ex Juventus ha scelto la maglia numero 9.

Lecce. Il Lecce ha confermato l’ufficialità di Boban Nikilov, classe 1994, dal Mol Fehervar. Per lui già superate le visite, oggi pomeriggio si allenerà anche con la squadra e il nuovo allenatore. L’annuncio arriva dal sito ufficiale della società salentina.

Torino. Ufficializzato l’esonero di Giampaolo nella serata di lunedì 18 gennaio, oggi è stato ufficializzato l’arrivo di Davide Nicola, allenatore ed ex difensore della Serie A. Famoso per essere un bravo traghettatore di squadre in difficoltà, Cairo spera che Nicola possa aiutare il suo Torino a risollevarsi e non precipitare in Serie B.

Trattative in corso e voci di mercato

Napoli. Milik sarebbe sempre più vicino al Marsiglia. Il giocatore ha un forte desiderio di dire addio agli azzurri e di ritrovare minuti sul campo di gioco, cosa che non avviene oramai da mesi. Pronto, con le valigie in mano da mesi, il polacco sarebbe partito già da un po’ se non fosse per le clausole e il prezzo alto e De Laurentiis non ha intenzione di cedere con nessuna società al fine di agevolare la partenza dell’attaccante.

Lazio. Simone Inzaghi è in procinto di rinnovare il suo contratto con la Lazio. Ieri sera il tecnico ha incontrato Lotito per definire a voce alcuni dettagli importanti prima di procedere con il rinnovo. L’allenatore dovrebbe rinnovare a breve con un contratto che lo legherebbe ai biancocelesti fino al 2024.

Mercato estero

Liverpool. Mohamed Salah non ha intenzione di lasciare il club inglese, lo stesso giocatore lo ha fatto capire attraverso un messaggio: “Voglio restare qui il più a lungo possibile – ha raccontato l’attaccante egiziano in una intervista al canale norvegese TV2 – Ma, come ho già detto, il futuro è nelle mani del club. Darò sempre il 100% fino all’ultimo minuto in cui sarò in questo club, voglio vincere più trofei possibile. E voglio dare il 100% per i tifosi, che mi hanno mostrato affetto per tutto il tempo”.

Real Madrid. Sembra fatta tra Bayern Monaco e Real Madrid per Alaba. Secondo quanto riportato dal giornale tedesco “Marca”, David Alaba indosserà la maglia del Real Madrid nella prossima stagione. Il difensore del club tedesco è in scadenza di contratto il prossimo mese di giugno, ha firmato un accordo con le merengues. L’austriaco andrà a guadagnare 11 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni.

Atletico Madrid. Miguel Angel Gil Marin, avrebbe offerto all’allenatore argentino un rinnovo fino al 2024, con un’offerta impossibile da rifiutare. L’allenatore che guida la capolista della Liga spagnola, arrivo a Madrid nel 2011, potrebbe rinnovare già nelle prossime settimane.