Serie A, probabili formazioni e consigli fantacalcio

La sesta giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo di sabato pomeriggio tra Crotone e Atalanta, per chiudersi con il posticipo di lunedì sera tra Verona e Benevento. Domenica sera si gioca il derby della lanterna tra Sampdoria e Genoa.

Crotone – Atalanta

L’Atalanta viene da due sconfitte consecutive contro Napoli e Sampdoria, Gasperini dovrà ottenere 3 punti con il Crotone per ritornare ai vertici della classifica

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias, Simy.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, D. Zapata.

Inter – Parma

Sabato alle 18 l’Inter a San Siro affronterà il Parma di Fabio Liverani. Antonio Conte farà turnover, spiccano i nomi di Nainggolan a centrocampo e quello di Pinamonti che sostituirà Lukaku. Il Parma si affida a Cornelius e Gervinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Nainggolan, Perisic; Pinamonti, Lautaro Martinez.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho.

Bologna – Cagliari

Bologna e Cagliari giocheranno sabato alle 20.45. I sardi vogliono continuare la loro striscia di risultati positivi; Di Francesco punterà sullo stesso tridente che è sceso in campo contro il Crotone. Mihajlovic schiererà Barrow nei tre trequartisti dietro Palacio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Udinese – Milan

Alle 12.30 di domenica per il lunch match si sfideranno Udinese e Milan. I padroni di casa vengono dalla sconfitta contro la Fiorentina e cercano punti contro i rossoneri che continuano a restare imbattuti in campionato. Attenzione a Calhanoglu che torna titolare dopo la sfida con lo Sparta Praga in Europa League.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic

Spezia – Juventus

Spezia e Juventus scenderanno in campo domenica alle 15. Con Ronaldo out, ancora bloccato dal Covid-19, Pirlo si affiderà a Morata e Dybala, Ramsey dal primo minuto. Italiano non avrà a disposizione Galabinov, Nzola pronto a sostituirlo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Agoume, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ramsey; Morata, Dybala.

Torino – Lazio

L’altra partita delle 15 sarà giocata da Torino e Lazio. Molti giocatori in casa Lazio sono bloccati dal Covid-19, Inzaghi schiererà dal primo minuto Andreas Pereira e Hoedt. Il Torino è a caccia dei primi 3 punti; Belotti e Zaza in attacco.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Lukic; Verdi; Belotti, Zaza.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Andreas Pereira, Fares; Correa, Caicedo.

Napoli – Sassuolo

Alle 18 andrà in scena la partita tra Napoli e Sassuolo. Sono entrambe al momento due squadre in salute. Nel Napoli torna Zielinski e per il Sassuolo torna Boga dal primo minuto.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Roma – Fiorentina

Roma-Fiorentina sarà l’altra partita delle 18. Per la Roma torna ad essere disponibile Smalling in difesa, Karsdorp nuovamente titolare. Per la Fiorentina tornerà ad essere disponibile Frank Ribery.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Sampdoria – Genoa

Il derby della lanterna si giocherà domenica alle ore 21. I rossoblu recuperano numerosi giocatori fermati dal Covid-19; dal primo minuto Pellegrini e Pjaca. I blucerchiati non avranno a disposizione Gabbiadini e Candreva, spazio a Damsgaard.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Pjaca.

Hellas Verona – Benevento

Verona e Benevento scenderanno in campo per il posticipo della sesta giornata. Il tecnico del Verona punterà su Kalinic dall’inizio. Il Benevento di Pippo Inzaghi scenderà in campo con il 4-3-2-1, i tre davanti saranno Insigne, Caprari e Lapadula

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Dawidowicz, Empereur; Lazovic, Vieira, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

Consigli Fantacalcio

Fantacalcio, consigli sesta giornata Serie A: chi schierare in porta

Fantacalcio, consigli sesta giornata Serie A: chi schierare in difesa e a centrocampo

Fantacalcio, consigli sesta giornata Serie A: chi schierare in attacco