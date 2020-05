Serie A Spadafora sulla decisione del Cts

“L’ok del Comitato Tecnico scientifico sui protocolli è un’ottima notizia, così gli allenamenti potranno riprendere”. Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervenuto ai microfoni di RaiSport.

Serie A Spadafora sulla ripresa degli allenamenti

Spadafora ha spiegato che da parte del Cts “sono state fatte valutazioni molto puntuali e la FIGC si è mostrata disponibile a rivedere la prima proposta. Ci sono stati dei chiarimenti sui tempi di isolamento e della quarantena per i calciatori trovati eventualmente positivi”. Nelle valutazioni del CTS anche la necessità “di evitare di incidere sui tamponi” a disposizione della popolazione. Il ministro dello Sport ha detto che “è giusto che in un momento difficile per gli italiani anche il mondo del calcio abbia la possibilità di riprendere in sicurezza”.

Serie A il 28 maggio si decide

“Ho convocato una riunione il 28 maggio, con il presidente FIGC Gravina, della Lega A Dal Pino e tutte le altre componenti perché giovedì prossimo saremo nelle condizioni per per decidere una data se e quando far ripartire il campionato”. Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervenuto ai microfoni di RaiSport.