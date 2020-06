Serie A, squalificati e diffidati alla ripresa

La Serie A è pronta a ripartire. Nel weekend andranno in scena i recuperi della 25esima giornata. Da lunedì torna invece il gruppo compatto e fino al due agosto non ci sarà più tempo per altro, neanche per estrarre un cartellino. Forse per quello gli arbitri troveranno un modo, quindi meglio rinfrescarsi la memoria riguardo squalificati e diffidati. L’attesa è stata tanta e qualcosa ci si è dimenticati per forza.

Juventus

La capolista gioca lunedì alle 21.45 contro il Bologna con diffidati: Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt, tutti con 4 ammonizioni.

Lazio

La squadra di Inzaghi in campo mercoledì alle 21.45 contro l’Atalanta con diffidati: Ciro Immobile, Francesco Acerbi, Felipe Caicedo, Luis Alberto e Manuel Lazzari, per 4 ammonizioni.

Inter

L’Inter domenica alle 21.45 dovrà fare a meno di Padelli, espulso in panchina durante la partita contro la Juventus. I diffidati sono: Danilo D’Ambrosio e Matias Vecino (4 ammonizioni).

Atalanta

I bergamaschi giocano domenica alle 19.30 contro il Sassuolo. Diffidati: Ruslan Malinovskyi, Mario Pasalic e José Palomino per 4 gialli.

Roma

La Roma contro la Sampdoria mercoledì alle 21.45 con diffidati: Jordan Veretout, Edin Dzeko, Davide Santon, Lorenzo Pellegrini, Justin Kluivert per 4 ammonizioni.

Napoli

Il Napoli a Verona, martedì alle 19.30 avrà diffidati: Arkadiusz Milik, Diego Demme, Dries Mertens, Piotr Zielinski tutti con 4 ammonizioni.

Milan

Rossoneri in campo lunedì alle 19.30 contro il Lecce. Diffidati: Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio (4 gialli).

Verona

Contro il Cagliari, sabato alle 21.45, con diffidati: Marash Kumbulla, Amir Rrahmani, Darko Lazovic, Marco Faraoni, Matteo Pessina, Valerio Verre con 4 ammonizioni.

Parma

Torino-Parma sarà la prima partita della ripresa sabato alle 19.30. Diffidati: Matteo Darmian, Alberto Grassi (4 ammonizioni) e Hernani con 9 gialli.

Bologna

Bologna contro la Juventus senza Mattia Bani (ammonito per la decima volta contro la Lazio), Federico Santander e Jerdy Schouten, ammoniti per la quinta volta in stagione contro i biancocelesti. Diffidato Stefano Denswil

Sassuolo

Contro l’Atalanta con diffidati: Marlon, Francesco Magnanelli, Filip Djuricic, Domenico Berardi con 4 ammonizioni, oltre a Pedro Obiang che ne ha 9.

Cagliari

Contro il Verona non ci sarà Joao Pedro, squalificato per la quinta ammonizione in stagione contro la Roma. Diffidati: Luca Pellegrini (9 ammonizioni), Giovanni Simeone, Luca Ceppitelli con 4 gialli.

Fiorentina

La Fiorentina giocherà contro il Brescia lunedì alle 19.30. Diffidati: Pol Lirola, Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Alfred Duncan con 4 ammonizioni, mentre German Pezzelle ne ha 9.

Udinese

L’udinese contro il Torino martedì alle 21.45 avrà diffidati: Ilija Nestorovski, Ken Sema, Rodrigo de Paul e William Troost-Ekong per 4 gialli.

Torino

Il Toro contro il Parma. Diffidati: Simone Zaza, Salvatore Sirigu, Sasa Lukic e Armando Izzo, tutti con 4 ammonizioni.

Sampdoria

Blucerchiati contro l’Inter con diffidati: Omar Colley (9 ammonizioni), Nicola Murru, Alex Ferrari, Jakub Jankto, Karol Linetty per 4 gialli.

Genoa

Il Genoa gioca la sua prima partita contro il Parma martedì alle 21.45. Squalificato Federico Marchetti per aver offeso il quarto uomo alla fine della partita contro il Milan. Diffidati: Paolo Ghiglione, Lasse Shone, Goran Pandev per 4 ammonizioni.

Lecce

Il Lecce contro il Milan senza Giulio Donati, beccato dalle telecamere mentre inveiva con espressioni blasfeme. Diffidati: Andrea Rispoli, Andrea Tabanelli e Panagiotis Tachtsidis per 4 ammonizioni.

Spal

La Spal gioca contro il Cagliari martedì alle 19.30. Diffidati: Thiago Cionek per 9 ammonizioni, Federico Di Francesco, Felipe, Francesco Vicari con 4.

Brescia

L’ultima della classe contro la Fiorentina con tutti disponibili e nessun diffidato.