Serie B, 17^ giornata: Pisa in vetta, Alessandria poker alla Reggina

Il Pisa batte il Lecce e comanda la classifica di Serie B

Il Pisa non finisce più di sorprendere, batte il Lecce con il minimo scarto e allunga in vetta, a due punti segue il Brescia che vince 2-0 a Ferrara. Nei match di Domenica il Perugia blocca il Parma sul pareggio, la cura Iachini pare non funzionare, il Como è corsaro a Vicenza, mentre in serata a sorpresa l’Alessandria rifila un clamoroso poker alla Reggina e Aglietti è ad un passo dall’esonero.

SERIE B – 17^ GIORNATA

Cremonese – Crotone 3-2

Ternana – Benevento 0-2

Cittadella – Ascoli 2-0

Monza – Frosinone 3-2

Pordenone – Cosenza 1-1

Spal – Brescia 0-2

Pisa -Lecce 1-0

Parma – Perugia 1-1

Vicenza – Como 0-1

Reggina -Alessandria 0-4

Classifica

Pisa 35 Brescia 33 Lecce 31 Benevento 31 Monza 31 Cremonese 29 Cittadella 28 Ascoli 26 Frosinone 25 Como 24 Ternana 22 Reggina 22 Spal 20 Parma 20 Cosenza 16 Alessandria 17 Crotone 8 Pordenone 8 Vicenza 7