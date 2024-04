Serie B, 31^ Giornata: le decisioni del Giudice Sportivo

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 31^ giornata:

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 2 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare dell’1 aprile 2024 – Dodicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA’

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un chiodo lungo circa quindici centimetri; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOMES Claudio Amarild (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARBIERI Tommaso (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BELLEMO Alessandro (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BERTAGNOLI Massimo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COULIBALY Mamadou (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANCONI Jacopo (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).