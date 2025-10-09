Serie B: alla ripresa Palermo-Modena. Inzaghi recupera Gomis, ancora dubbi su Bani e Ranocchia

Alla ripresa del campionato, la Serie B ci regala una sfida di vertice tra Palermo e Modena le due squadre che guidano il campionato. Se per il Palermo i pronostici sono stati rispettati, per il Modena si tratta di una sorpresa con Sottil che dopo le ultime negative esperienze a Udine e Sampdoria sembra essersi ritrovato. Curiosità il fatto che nella scorsa estate il giocatore più forte del Modena Palumbo sia passato proprio ai rosanero, i canarini non hanno quindi risentito della perdita del suo uomo migliore.

Buone notizie per Inzaghi, il portiere Gomis tornerà a disposizione, mentre buone probabilità di essere convocati ci saranno per Bani e Ranocchia che sta terminando il cronoprogramma per il pieno recupero.