Serie B: anche Aquilani a rischio esonero

La panchina dell’Empoli è molto vicina al ribaltone, la squadra si ritroverà domani per riprendere gli allenamenti ed al posto di Pagliuca potrebbe esserci Dionisi, per lui un ritorno dopo l’esonero di due anni fa.

Anche a Catanzaro si fanno pensieri su un eventuale esonero di Aquilani, che ad oggi ha ottenuto solo pareggi ed una sconfitta l’ultima, contro il Monza con i giallorossi che erano riusciti a passare in vantaggio. Contro il Padova n caso di sconfitta, potrebbe esserci per davvero l’ultima esperienza di Aquilani sulla panchina del Catanzaro.