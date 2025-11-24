Serie B: Biancolino e Caserta a rischio esonero. D’Angelo potrebbe ricominciare da Bari

Avellino e Bari non sono esattamente nel loro miglior momento di forma, i campani sono alla quarta sconfitta in sei partite e ieri hanno subito uno 0-3 casalingo ad opera dell’Empoli, mentre i galletti sono usciti sconfitti dal San Nicola ad opera del Frosione.

Biancolino e Caserta sono a rischio esonero, e le prossime partite saranno decisive per il loro futuro. Al momento il proprietario dell’Avellino ha gettato acqua sul fuoco e la posizione di Biancolino non appare in pericolo, a Bari la situazione è diversa e secondo le ultime voci a rischiare oltre a Caserta sarebbe il Ds Magalini. Un possibile sostituto di Caserta potrebbe essere Luca D’Angelo che è reduce dall’esonero sulla panchina dello Spezia.