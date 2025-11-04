Serie B: D’Angelo e Vivarini sulla graticola, si deciderà nella sosta?

La sosta per le Nazionali è ormai alle porte, e questo periodo è servito nella maggior parte delle volte ai club per fare valutazioni sui propri tecnici in panchina.

In questo momento due sono le panchine in bilico in Serie B, Luca D’Angelo a la Spezia e Vivarini a Pescara. Il primo dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato è reduce dalla sconfitta di Monza, e nella notte la dirigenza bianconera sembrerebbe aver deciso per l’allenatore ex Pisa in favore di Roberto Donadoni,

A Pescara Vivarini è in bilico, la pesante sconfitta subita a Palermo, sta facendo meditare Sebastiani, che per ora si è limitato a dire “sono molto arrabbiato e devo meditare”, ed anche qui sarà la prossima partita contro il Monza a decidere il destino dell’ex allenatore del Frosinone.