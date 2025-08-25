Serie B: i risultati della 1^ giornata. La Carrarese sbanca il Picco

Nel Derby giocato al Picco la spunta la Carrarese, che grazie anche alla superiorità numerica ha ragione di uno Spezia brutto parente di quello della passata stagione. LA CArrarese domina e Schivi segna una doppietta d’autore, la prima rete su rigore, e la seconda grazie ad una traiettoria beffarda che batte il portiere bianconero. Nelle altre partite il Venezia ha ragione del Bari grazie anche ad un eurogol di Duncan, il Frosinone batte 2-0 l’Avellino, il Catanzaro è fermato in casa dal Sudtirol. Questa sera in programma il posticipo tra Sampdoria e Modena.

SERIE B – RISULTATI 1a GIORNATA

Venerdì 22 agosto 2025

Pescara-Cesena (20.30) 1-1

31’ Blesa (C), 35’ Olzer (P), 48’ Shpendi (C), 63’ Bisoli (C)

Sabato 23 agosto 2025

Empoli-Padova (19.00) 3-1

20’ Shpendi (E), 25’ Bortolussi (P), 41’ Popov (E), 66’ Popov (E)

Virtus Entella-Juve Stabia (19.00) 1-1

48’ Candellone (JS), 60’ Marconi (VE)

Monza-Mantova (21.00) 1-0

56’ Izzo (MO)

Palermo-Reggiana (21.00) 2-1

38’ Pohjanpalo (P), 62’ Tavsan (R), 64’ Pierozzi (P)

Domenica 24 agosto 2025

Spezia 🟥-Carrarese (19.00) 0-2

45’ rigore Schiavi (C), 71′ Schiavi (C)

Venezia-Bari (19.00) 2-1

9’ Bjarkason (V), 27’ Dorval (B), 43’ Duncan (V)

Catanzaro-Südtirol (21.00) 1-1

13’ Kofler (S), 61’ Iemmello (C)

Frosinone 🟥-Avellino (21.00) 2-0

Koutsoupias (F), 28’ Marchizza (F)

Lunedì 25 agosto 2025

Sampdoria-Modena (20.30)