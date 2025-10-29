Serie B: i risultati della 10^ giornata. Il Palermo crolla contro il Monza

Negli anticipi della 10^ giornata del campionato di Serie B il Palermo crolla in casa 3-0 contro il Monza, per la squadra di Inzaghi c’è poco da salvare mentre la squadra di Bianco vola a vele spiegate trascinata da Izzo e Dany Mota. Il Cesena batte 2-1 la Carrarese a segno il solito Shpendi e Berti, pari al Castellani tra Empoli e Sampdoria, il Frosinone cala il poker alla Virtus Entella. Infine pari tra Pescara ed Avellino, mentre nel derby emiliano la Reggiana ha ragione del Modena grazie alla rete di Bozzolan.
I risultati
Cesena-Carrarese 2-1
34’pt rig. C.Shpendi (CE), 8’st Berti (CE), 29’st Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
33’st Popov (E), 35’st Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36’pt Raimondo, 13’st Bracaglia, 33’st Zilli, 35’st Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39’pt Dany Mota, 5’st Izzo, 50’st Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5’pt Capellini (P), 29’pt Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17’pt Bozzolan
Mantova-Catanzaro (29/10 ore 20.30)
Spezia-Padova (29/10 ore 20.30)
Venezia-Südtirol (29/10 ore 20.30)
Juve Stabia-Bari rinviata