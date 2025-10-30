Serie B: i risultati della 10^ giornata. Vola il Catanzaro, D’Angelo ancora in bilico

Nei tre posticipi relativi alla 10^ giornata del campionato di Serie B, il Catanzaro vince 3-1 a Mantova con Cissè ancora a segno ed ora la zona playoff è più vicina per la squadra di Aquilani, mentre il Mantova si ritrova ultimo con Possanzini che potrebbe essere esonerato. Il Venezia batte 3-0 il Sudtirol e si rilancia in classifica riuscendo ad affiancare il Palermo, finisce 1-1 tra Spezia e Padova con Sarr che regala la rete del pareggio agli ospiti ed ora D’Angelo rischia la panchina con sullo sfondo Donadoni.

I risultati

CESENA-CARRARESE 2-1

34’ rig. Shpendi (Ce), 53’ Berti (Ce), 74’ Finotto (Ca)

EMPOLI-SAMPDORIA 1-1

77’ Popov (E), 80’ Cuni (S)

FROSINONE-VIRTUS ENTELLA 4-0

36’ Raimondo (F), 58’ Bracaglia (F), 77’ Zilli (F), 80’ Kousoupias (F)

MANTOVA-CATANZARO 1-3

7’ Mancuso (M), 69’ aut. Majer (M), 75’ Cisse (C), 80’ Favasuli (C)

PALERMO-MONZA 0-3

39’ Dany Mota (M), 50’ Izzo (M), 95’ Azzi (M)

PESCARA-AVELLINO 1-1

5’ Capellini (P), 29’ Simic (A)

REGGIANA-MODENA 1-0

17’ Bozzolan (R)

SPEZIA-PADOVA 1-1

17’ Lapadula (S), 66’ Lasagna (P)

VENEZIA-SUDTIROL 3-0

39’ Doumbia (V), 47’pt Perez (V), 67’ Yeboah (V)