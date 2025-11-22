Serie B: i risultati della 13^ giornata. Tiritiello ferma il Palermo

Il Palermo non sa più vincere, un pareggio a Chiavari contro l’Entella che sa di sconfitta, dopo il vantaggio di Tiritiello per i padroni di casa, nella ripresa è il solito Pohjanpalo a trovare il pareggio per i rosanero. L’Empoli continua a vincere e cala il tris ad Avellino, in rete Elia, Saporiti e Pellegri nel finale, reti bianche tra Carrarese e Reggiana, il venezia vicne 2-0 il derby veneto contro il Padova, infine il Frosinone continua la sua corsa di testa e vince 3-2 a Bari.

Serie B – risultati 13a Giornata

Venerdì 21 novembre 2025

Catanzaro-Pescara (20:30) 3-3

10’ Di Nardo (P), 21’ Brighenti (C), 37’ Corazza (P), 46’ Pittarello (C), 82’ Buso (C), 90’+3’ Corazza (P)

Sabato 22 novembre 2025

Avellino-Empoli (15:00) 0-3

17’ Elia (E), 45’+2’ Saporiti (E), 90’+5’ Pellegri (E)

Carrarese-Reggiana (15:00) 0-0

Virtus Entella-Palermo (15:00) 1-1

44’ Tiritiello (VE), 58’ Pohjanpalo (P)

Padova-Venezia (17:15) 0-2

9’ Busio (V), 67’ rigore Yeboah (V)

Bari-Frosinone (19:30) 2-3

12’ Raimondo (F), 21’ Verreth (B), 27’ Boscaglia (F), 42’ Ghedjemis (F), 48’ Castrovilli (B)