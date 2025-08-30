Serie B: i risultati della 2^ giornata. L’Empoli cade a Reggio Emilia

La seconda giornata del campionato di Serie B si è aperta con la vittoria della Reggiana contro l’Empoli, partita che fino al 38′ i toscani avevano controllato dopo essere andati in vantaggio, ma l’espulsione di Guarino è stata determinante. La Reggiana è andata a segno con Gondo su rigore, poi Reinhardt e Portanova hanno compiuto il sorpasso.

Oggi in programma cinque partite, con il Palermo che riceve il Frosinone, il Venezia gioca in trasferta al Menti contro la Juve Stabia, lo Spezia cerca la rivincita contro il Catanzaro che sarà seguito da 1500 tifosi.

SERIE B – RISULTATI 2a GIORNATA

Venerdì 29 agosto 2025

Reggiana – Empoli 🟥🟥 (20:30) 3-1

12’ Popov (E), 44’ rigore Gondo (R), 57’ Reinhart (R), 78’ Portanova (R)

Sabato 30 agosto 2025

Juve Stabia – Venezia (19:00)

Mantova – Pescara (19:00)

Cesena – Virtus Entella (21:00)

Palermo – Frosinone (21:00)

Spezia – Catanzaro (21:00)

Domenica 31 agosto 2025

Carrarese – Padova (19:00)

Südtirol – Sampdoria (19:00)

Bari – Monza (21:00)

Modena – Avellino (21:00)