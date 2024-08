Serie B: i risultati della 2^ giornata Pisa al Top, Sampdoria che flop

Molte sorprese in questa seconda giornata di Serie B, con la Sampdoria che perde in casa contro la Reggiana, rete decisiva segnata da Vergara nella ripresa, con la squadra di Pirlo che si ritrova con un punto dopo due giornate. Lo Spezia batte nel finale il Frosinone grazie ad Aurelio, la Cremonese ha ragione della Carrarese solo nel finale e grazie ad una rete di Vazquez, anche il Sassuolo vince di misura contro il Cesena. Il Pisa annichilisce il Palermo grazie all’autorete di Nadelcearu e di Bonfanti nella ripresa, il Cittadella sbanca Brescia, mentre il Sudtirol in zona Cesarini ha ragione della Salernitana.

SERIE B 2^GIORNATA

Modena-Bari 2-1 – 17′ pt Novakovich (B), 48′ pt Palumbo (M) su rigore, 17′ st Mendes (M).

Sudtirol-Salernitana 3-2 – 28′ Casiraghi (SU) su rigore, 36′ Tongya (SA), 42′ Molina (SU), 61′ Braaf (SA), 96′ Rover (SU)

Brescia-Cittadella 0-1 – 63′ Carissoni

Cremonese-Carrarese 1-0 – 88′ Vazquez su rigore

Pisa-Palermo 2-0 – 4′ Nedelcearu (autorete), 66′ Bonfanti

Sampdoria-Reggiana 0-1 – 84′ Vergara

Sassuolo-Cesena 2-1 – 34′ Antiste (S), 53′ Curto (C), 65′ Russo (S)

Spezia-Frosinone 2-1 – 38′ Cuni (F), 75′ Esposito (S) su rigore, 92′ Aurelio (S)

Catanzaro-Juve Stabia (domenica 25 agosto alle ore 20:30)

Mantova-Cosenza (domenica 25 agosto alle ore 20:30)