Serie B: i risultati della 20^ giornata. Cinquina del Venezia, la Cremonese vince ancora, il Parma frena

Il Venezia rifila cinque reti alla Sampdoria nel posticipo della 20^ giornata

Il Venezia grazie anche ad una tripletta di Pojanpalo rifila cinque reti alla Sampdoria, che dopo il pareggio sul 3-3 crolla, i lagunari sono secondi la squadra di Pirlo è poco sopra la zona salvezza. L’Ascoli pareggi a Parma, risultato fissato dalle reti di Botteghin ed un’autorete di Viviano, la Cremonese grazie ad una rete di Atov nella ripresa batte il Cosenza.

I risultati

Catanzaro-Lecco 5-3

Marcatori: 18′ pt Verna (C), 25′ pt Di Stefano (L), 29′ pt Lemmens (L), 3′ st Sounas (C), 7′ st Iemmello (C), 10′ st Novakovich (L), 20′ st Sounas (C), 43′ st Biasci (C)

Sabato 13 gennaio ore 14

Bari-Ternana 3-1

Marcatori: 41′ pt Ricci (B), 43′ pt Nasti (B), 38′ st Dorval (B), 41′ st Diakité (T)

Cittadella-Palermo 2-0

Marcatori: 26′ pt Pandolfi, 35′ st Vita

Como-Spezia 4-0

Marcatori: 27′ pt Lucas, 37′ pt Cutrone, 14′ st Gabrielloni, 18′ st Lucas

Modena-Brescia 1-2

Marcatori: 5′ pt aut. Zaro (B), 30′ pt Galazzi (B), 7′ st rig. Tremolada (M)

Sudtirol-FeralpiSalò 1-0

Marcatore: 31′ st Casiraghi

Sabato 13 gennaio ore 16.15

Pisa-Reggiana 2-2

Marcatori: 9′ pt Melegoni (R), 16′ pt rig. Valoti (P), 34′ pt Antiste (R), 37′ st Bonfanti (P)

Domenica 14 gennaio ore 16.15

Cremonese-Cosenza 1-0

Marcatore: 31′ st Antov

Parma-Ascoli 1-1

Marcatori: 15′ st Botteghin (A), 25′ st aut. Viviano (P)

Venezia-Sampdoria 5-3

Marcatori: 16′ pt Phojanpalo (V), 30′ pt Benedetti (S), 36′ pt rig. e 13′ st Pohjanpalo (V), 2o’ st De Luca (S), 26′ st Depaoli (S), 29′ st Busio (V), 32′ st Ellertsson (V)

Serie B: la classifica aggiornata

Classifica:Parma 42; Venezia e Como 38; Cittadella 36; Cremonese 35; Catanzaro 33; Palermo 32; Modena e Brescia 28; Bari 26; Reggiana 24; Sampdoria, Sudtirol e Pisa 23; Cosenza 21; Lecco 20; Ternana e Ascoli 18; Spezia 17; FeralpiSalò 14.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione