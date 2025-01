Serie B: i risultati della 21^ giornata. Vince ancora il Sassuolo, lo Spezia pareggia in casa

La 21? giornata del campionato di Serie B non ha riservato sorprese, con il Sassuolo che ha vinto 2-1 a Salerno ed ha allungato in classifica in attesa della partita di domani sera tra Pisa e Carrarese. Lo Spezia pareggia 1.1 in casa contro la Juve Stabia, pesa per i liguri il rigore calciato da Esposito F. che è finito sulla traversa, la Cremonese rifila un tris al Frosinone. Il Palermo torna alla vittoria e torna a segnare capitan Brunori, ed ora i playoff non sono più un sogno. Nel posticipo serale il Brescia ferma la Sampdoria sull’1-1 con reti di Coda e Moncini.

La 21^ giornata di Serie B

Domenica 12 dicembre

Ore 12:30

Salernitana-Sassuolo 1-2

Ore 15:00

Cosenza-Mantova 2-2

Frosinone-Cremonese 0-3

Palermo-Modena 2-0

Reggiana-Bari 0-0

Spezia-Juve Stabia 1-1

SudTirol-Catanzaro 1-1

Ore 17:15

Cesena-Cittadella 0-0

Ore 19:30

Brescia-Sampdoria 1-1