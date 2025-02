Serie B: i risultati della 27^ giornata. Il Pisa vince in rimonta, il Cesena beffa la Cremonese

La 27^ giornata del campionato di Serie B ha regalato non poche emozioni con Pisa e Cesena sugli scudi. All’Arena Garibaldi partita non adatta ai deboli di cuore, gli ospiti restano in dieci, poi nella ripresa vanno in vantaggio grazie ad una sfortunata autorete di Marin. Da qui in poi i nerazzurri spingono sull’acceleratore e segnano con Tramoni su rigore, poi è la volta di Morutan con un colpo di testa prima del tris finale di Moreo. Allo Zini il Cesena va in vantaggio con Calò, immediato pareggio della Cremonese con Azzi, poi allo scadere la rete dei tre punti firmata Bastoni. Nele altre partite il Modena sbanca Cittadella grazie alle reti di Caso e Mendes, il Bari vince 1-0 a Mantova, finisce in parità tra Reggiana e Carrarese.

SERIE B, 27ª GIORNATA

Sampdoria-Sassuolo 0-0

Cittadella-Modena 0-2

27′ Caso, 86′ Mendes

Mantova-Bari 0-1

70′ Maggiore

Pisa-Juve Stabia 3-1

57′ Marin (aut.), 64′ Tramoni (P), 66′ Morutan (P), 77′ Moreo (P)

Reggiana-Carrarese 2-2

10′ Guarino (C), 26′ Girma (R), 57′ Zuelli (C), 82′ Vido (R)

Cremonese-Cesena 1-2

14′ Calò (Ce), 40′ Azzi (Cr), 95′ Bastoni (Ce)

Domenica 23 febbraio

Ore 15:00 – Spezia-Catanzaro

Ore 15:00 – Brescia-Sudtirol

Ore 15:00 – Cosenza-Palermo

Ore 17:30 – Salernitana-Frosinone