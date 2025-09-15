Serie B: i risultati della 3^ giornata. Il Palermo sbanca il Druso

Pippo Inzaghi sembra aver trovato la quadra per il suo Palermo, Pohjanpalo è di nuovo RE e la sua doppietta permette ai rosanero di sbancare il Druso. Nel posticipo della DOmenica, l’Empoli pareggia in casa contro un buon Spezia, a rete Esposito su rigore ed il solito Popov giunto alla sua quarta segnatura. Infine l’Entella grazie ad una rete di Tiritiello batte il Mantova e si porta a cinque punti in classifica, un buon bottino per una neo promossa.

I risultati

AVELLINO-MONZA 2-1

33′ aut. Azzi (M), 86′ Russo (A), 92′ Alvarez (M)

CATANZARO-CARRARESE 1-1

46′ Antonini (Cat), 64′ Illanes (Car)

EMPOLI-SPEZIA 1-1

17′ rig. Esposito (S), 49′ Popov (E)

JUVE STABIA-REGGIANA 0-0

MODENA-BARI 3-0

31′ rig. e 54′ rig. Gliozzi (M), 88′ Pedro Mendes (M)

PADOVA-FROSINONE 0-1

37′ Bracaglia (F)

PESCARA-VENEZIA 2-2

20′ rig. Adorante (V), 66′ Fila (V), 80′ Olzer (P), 91′ Di Nardo (P)

SAMPDORIA-CESENA 1-2

37′ Castagnetti (C), 53′ Zaro (C), 91′ Ioannou (S)

SUDTIROL-PALERMO 0-2

2′ e 80′ Pohjanpalo (P)

VIRTUS ENTELLA-MANTOVA 1-0

7′ Tiritiello (VE)

Classifica

Modena 7, Cesena 7, Frosinone 7, Palermo 7, Carrarese 5, Venezia 5, Virtus Entella 5, Avellino 4, Sudtirol 4, Reggiana 4, Monza 4, Empoli 4, Catanzaro 3, Mantova 3, Juve Stabia 3, Spezia 1, Pescara 1, Padova 1, Bari 1, Sampdoria 0.