Serie B: i risultati della 3^ giornata. Samp a picco e contestata, tris del Modena al Bari

Dopo la vittoria dell’Avellino contro il Monza, ieri pomeriggio si sono giocati sei partite relative alla 3^ giornata del campionato di Serie B, con Il Modena che ha rifilato un tris al Bari grazie ad una doppietta di Gliozzi su rigore e alla rete finale di Pedro Mendes. Finisce senza reti Juve Stabia-Reggiana, Il Frosinone espugna Padova grazie ad una rete di Bracaglia, il Venezia si fa rimontare due reti dal Pescara, la Carrarese sfiora il colpaccio a Catanzaro, al Ceravolo finisce 1-1. Infine una Sampdoria sempre più in crisi perde l’ennesima partita questa volta è il Cesena a sbancare Marassi grazie alle reti di Castagnetti e Zaro. Nel finale Samp contestata dai propri tifosi.

Venerdì 12/9 ore 20.30 Avellino-Monza 2-1

Sabato 13/9 ore 15 Juve Stabia Reggiana 0-0

Sabato 13/9 ore 15 Modena-Bari 3-0

Sabato 13/9 ore 15 Padova-Frosinone 0-1

Sabato 13/9 ore 15 Pescara-Venezia 2-2

Sabato 13/9 ore 17.15 Catanzaro-Carrarese 1-1

Sabato 13/9 ore 19.30 Sampdoria-Cesena 1-2

Domenica 14/9 ore 15 V.Entella-Mantova

Domenica 14/9 ore 17.15 Sudtirol-Palermo

Domenica 14/9 ore 19.30 Empoli-Spezia