Serie B: i risultati della 30^ giornata. Il Parma allunga in classifica, tonfo Cremonese, il Como torna alla vittoria

I risultati della 30^ giornata di Serie B

Il Parma vince ancora, 2-1 in trasferta contro la Feralpisalò ed allunga in classifica complice anche la sconfitta della Cremonese a Bolzano, 3-0 da un Sudtirol che viaggia a ritmo playoff. Il Como torna alla vittoria, 3-1 al Pisa che ha deciso di non giocare il primo tempo subendo due reti nei primi dieci minuti. Il Bari cade in casa contro la Sampdoria e scivola sempre più giù in classifica, la Ternana batte 1-0 il Cosenza e spera nella salvezza diretta.

Sabato ore 14

Brescia-Catanzaro 1-1: 52′ Borrelli-46′ Biasci

Como-Pisa 3-1: 2′ Gabrielloni, 10′ Bellemo, 79′ Cutrone-49′ Barbieri

FeralpiSalò-Parma 1-2: 65′ Dubickas-29′ Mihaila, 68′ Estevez

SudTirol-Cremonese 3-0: 39′ Odogwu, 49′ Ciervo, 83′ Merkaj

Ternana-Cosenza 1-0: 69′ Pereiro

Sabato ore 16.15

Bari-Sampdoria 0-1: 87′ Kasami

Cittadella-Modena 1-1: 13′ Amatucci-42′ Magnino

Reggiana-Spezia 0-0: -.

Domenica ore 16.15

Ascoli-Lecco:

Giocata ieri

PALERMO-Venezia 0-3: 18′, 30′ Pohjanpalo, 92′ Gytkjær.