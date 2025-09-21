Serie B: i risultati della 4^ giornata. La Juve Stabia sbanca il Picco, Cesena tre punti a Venezia

Diversi risultati a sorpresa nelle partite giocate il Sabato e relative alla 4^ giornata del campionato di Serie B. La Juve Stabia vince a La Spezia 3-1, bianconeri di casa annichiliti grazie alle reti di Correia, Carissoni e Candellone, rete dello Spezia segnata da Soleri. Altra sorpresa a Venezia con il Cesena che barre 2-1 la squadra di Stroppa, per gli ospiti a segno nella ripresa Ciervo e Mangraviti di testa, per il Venezia rete di Busio su rigore.

Nelle altre partite la Reggiana pareggia 2.2 in casa contro il Catanzaro, la Sampdoria perde la quarta partita consecutiva a Monza e rimane con zero punti in classifica, infine il Modena vince 3-1 a Mantova e si porta in testa alla classifica con Palermo e Cesena.

Oggi sono in programma tre gare, Carrarese-Avellino, Pescara-Empoli e Padova-Entella.

SERIE B – RISULTATI 4a GIORNATA

Venerdì 19 settembre 2025

Frosinone-Südtirol (19:00) 2-2

10’ rigore Calò (F), 30’ Ghedjemis (F), 73’ Martini (S), 78’ rigore Merkaj (S)

Palermo-Bari (21:00) 2-0

76’ Le Douaron (P), 90’+2’ Gomes (P)

Sabato 20 settembre 2025

Reggiana-Catanzaro (15:00) 2-2

29’ Cissè (C), 36’ Marras (R), 74’ Lambourde (R), 78’ Cissè (C)

Spezia-Juve Stabia (15:00) 1-3

2’ Correia (JS), 19’ Carissoni (JS), 59’ Soleri (S), 61’ Candellone (JS)

Venezia -Cesena (15:00) 1-2

54’ Ciervo (C), 72’ Mangraviti (C), 83’ rigore Busio (V)

Monza -Sampdoria (17:15) 1-0

59’ Alvarez (M)

Mantova-Modena (19:30) 1-3

2’ Gliozzi (MO), 38’ Tonoli (MO), 45’+2’ rigore Mancuso (MN), 67’ Majer (MO)

Domenica 21 settembre 2025

Carrarese-Avellino (15:00)

Pescara-Empoli (17:15)

Padova-Virtus Entella (19:30)