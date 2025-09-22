Serie B: i risultati della 4^ giornata. Un terzetto in testa alla classifica

Dopo le gare della quarta giornata di Serie B, in testa alla classifica troviamo Palermo, Cesena e Modena, e se per i rosanero il primato era previsto per le altre due parliamo di sorpresa. Nei posticipi della Domenica la Carrarese perde in casa contro l’Avellino 3-4, in una gara senza senso con gli ospiti che hanno raccolto tre punti in dieci. L’Empoli è travolta all’Adriatico dal Pescara, doppio Olivieri, Meazzi e Merola gli autori delle reti, per la squadra di Pagliuca è notte fonda ed ora si trova in zona playout. Infine, il PAdova raccoglie i prim itre punti del campionato vincendo in casa contro l’Entella 2-1, a segno Bortolussi su rigore e Harder per i biancorossi, rete degli ospiti di Karic.

I risultati

CARRARESE-AVELLINO 3-4

16’ Abiuso (C), 18’ Crespi (A), 24’ rig. Cicconi (C), 37’ aut. Ruggeri (C), 55’ Russo (A), 67’ Besaggio (A), 81’ Schiavi (C)

FROSINONE-SUDTIROL 2-2

10’ rig. Calò (F), 30’ Ghedjemis (F), 71’ Martini (S), 78’ rig. Merkaj (S)

MANTOVA-MODENA 1-3

1’ Gliozzi (Mo), 34’ Tonali (Mo), 47’pt rig. Mancuso (Mn)

MONZA-SAMPDORIA 1-0

59’ Alvarez (M)

PADOVA-VIRTUS ENTELLA 2-1

45′ Karic (VE), 52′ rig. Bortolussi (P), 74′ Harder (P)

PALERMO-BARI 2-0

76’ Le Douaron (P), 92’ Gomes (P)

PESCARA-EMPOLI 4-0

23’ e 26’ Oliveri (P), 81’ Meazzi (P), 92’ Merola (P)

REGGIANA-CATANZARO 2-2

30’ Cisse (C), 36’ Marras (R), 74’ Lambourde (R), 78 Cisse (C)

SPEZIA-JUVE STABIA 1-3

2’ Correia (JS), 19’ Carissoni (JS), 59’ Soleri (S), 61’ Candellone (JS)

VENEZIA-CESENA 1-2

54’ Ciervo (C), 72’ Mangraviti (C), 79’ rig. Busio (V)