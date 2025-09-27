Serie B: i risultati della 5^ giornata. Il Frosinone cala la manita al Mantova

La 5^ giornata del campionato di Serie B vede in testa Cesena, Palermo e Frosinone con quest’ultima che ha vinto 5-1 a Mantova e si è presa con merito la vetta della classifica con Alvini che finalmente riesce ad esprimere il meglio di se sulla panchina dei ciociari. Finisce 1-1 il big match tra Cesena e Palermo, padroni di casa in vantaggio con Blesa, pareggio nella ripresa ad opera di Bani. Nelle altre partite l’Avellino batte 2-0 l’Entella, il Sudtirol batte 3-1 la Reggiana, il Venezia torna alla vittoria contro lo Spezia, il Monza cade in casa contro il Padova, finisce in parità tra Bari e Sampdoria.
SERIE B – RISULTATI 5a GIORNATA
Venerdì 26 settembre 2025
Catanzaro-Juve Stabia 🟥 🟥 (20:30) 2-2
21’ rigore Gabrielloni (JS), 44’ Carissoni (JS), 53’ Verrengia (C), 71’ Iemmello (C)
Sabato 27 settembre 2025
Avellino-Virtus Entella (15:00) 2-0
9’ Biasci (A), 68’ Kumi (A)
Cesena-Palermo (15:00) 1-1
34’ Blesa (C), 56’ Bani (P)
Mantova-Frosinone (15:00) 1-5
8’ Koutsoupias (F), 16’ Ghedjemis (F), 22’ Grosso (F), 43’ Calò (F), 54’ Fiori (M), 86’ Vergani (F)
Südtirol-Reggiana (15:00) 3-1
18’ Martini (S), 26’ Merkaj (S), 56’ Tronchin (S), 59’ Portanova (R)
Venezia-Spezia 🟥 (15:00) 2-0
29’ rigore Adorante (V), 57’ Korac (V)
Monza-Padova (17:15) 0-1
51’ Varas (P)
Bari-Sampdoria (19:30) 1-1
28’ Depaoli (S), 32’ Moncini (B)
Domenica 28 settembre 2025
Modena-Pescara (17:15)
Empoli-Carrarese (19:30)