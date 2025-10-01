Serie B: i risultati della 6^ giornata. Finisce senza reti tra Palermo e Venezia

Il big match del Barbera tra Palermo e Venezia finisce in parità, ma i rosanero chiudono in dieci uomini, il Frosinone continua la sua cavalcata in testa alla classifica e batte -1 il Cesena con Raimondo autore di una doppietta, la Juve Stabia batte 2-1 il Mantova grazie alle reti di Ruggero e Candellone.

Le altre partite finiscono tutte in parità, 2-2 tra Padova ed Avellino, 1-1 tra Reggiana e Spezia con Lapadula che torna alla rete, 2-2 tra Entella e Bari con Tiritiello autore di una rete spettacolare in rovesciata. Oggi si conclude la sesta giornata con la disputa di quattro partite.

SERIE B – RISULTATI 6a GIORNATA

Martedì 30 settembre 2025

Frosinone -Cesena (20:30) 3-1

48’ Raimondo (F), 53’ Raimondo (F), 56’ Ghedjemis (F), 77’ Ciervo (C)

Juve Stabia-Mantova (20:30) 2-1

5’ Ruggero (JS), 20’ Candellone (JS), 90’+4’ Trimboli (M)

Padova-Avellino (20:30) 2-2

9’ Sgarbi (P), 29’ Buonaiuto (P), 31’ Biasci (A), 44’ Lescano (A)

Palermo -Venezia (20:30) 0-0

Reggiana-Spezia (20:30) 1-1

26’ Lapadula (S), 61’ Girma (R)

Virtus Entella-Bari (20:30) 2-2

35’ Verreth (B), 48’ Fumagalli (VE), 55’ Tiritiello (VE), 87’ Gytkjaer (B)

Mercoledì 1 ottobre 2025

Carrarese-Modena (20:30)

Empoli-Monza (20:30)

Pescara-Südtirol (20:30)

Sampdoria-Catanzaro (20:30)