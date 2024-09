Serie B: i risultati della 6^ giornata. Il Pisa vince ancora, primi tre punti per la Sampdoria

In attesa di Modena-Juve Stabia, posticipo del sabato, si sono giocate 5 partite del campionato di Serie B. Il Pisa batte 2-1 il brescia ed è ancora in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul Sassuolo. Nerazzurri in vantaggio con Piccinini, poi nella ripresa l’immediato pareggio del brescia con Moncini, ma a risolvere il match è il solito Tramoni a 12 minuti dal termine della partita. Il Sassuolo vince a Cosenza grazie ad una rete di Lauriente, la Sampdoria ottiene i primi tre punti grazie a Venuti, Palermo-Cesena e Reggiana-Salernitana finiscono a reti bianche.

Serie B, i risultati

Palermo-Cesena 0-0

Sampdoria-Südtirol 1-0 (20′ Venuti)

Pisa-Brescia 2-1 (2′ Piccinini (P); 48′ Moncini (B); 78′ Tramoni (P))

Reggiana-Salernitana 0-0

Cosenza-Sassuolo 0-1 (52′ Laurienté)

La classifica provvisoria

Pisa 14; Sassuolo 11; Cremonese 10; Spezia, Brescia, Südtirol 9; Juve Stabia, Cittadella, Cesena, Reggiana, Palermo 8; Mantova, Salernitana 7; Catanzaro 6; Modena, Bari, Sampdoria 5; Cosenza 4; Carrarese, Frosinone 3.