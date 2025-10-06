Serie B: i risultati della 7^ giornata. Il Modena si conferma capolista

La classifica di Serie B dopo le gare della 7^ giornata vede in testa solitaria il Modena di Sottil che batte 2-0 la Virtus Entella grazie alle reti di Gliozzi e Pedro Mendes, e continua nel sogno di un clamoroso ritorno in Serie A, anche se la strada è ancora lunga. LA Sampdoria vince la sua prima partita contro il Pescara che era andato in vantaggio con Oliveri, nella ripresa la squadra di Donati va a segno con Coda su rigore, poi con Pafundi, Depaoli e Ioannou. La Carrarese continua a stupire e rifili un tris alla Juve Stabia, a segno Schiavi su rigore, Hasa e Zanon, infine la panchina di Pagliuca è salva grazie alla vittoria a Bolzano nel finale, a segno Shpendi e Nasti.

SERIE B – RISULTATI 7a GIORNATA

Sabato 4 ottobre 2025

Avellino-Mantova (15:00) 0-0

Bari-Padova (15:00) 2-1

50’ Bortolussi (P), 71’ rigore Moncini (B), 84’ Cerri (B)

Monza-Catanzaro (15:00) 2-1

5’ Cissè (C), 37’ Alvarez (M), 66’ Birindelli (M)

Venezia-Frosinone (15:00) 3-0

3’ Compagnon (V), 16’ Yeboah (V), 53’ Casas (V)

Spezia-Palermo (17:15) 1-2

42’ Pohjanpalo (P), 58’ Pierozzi (P), 89’ autorete Giovane (C)

Cesena -Reggiana (19:30) 1-2

15’ Ciervo (C), 19’ Tavsan (R), 24’ Portanova (R)

Domenica 5 ottobre 2025

Carrarese-Juve Stabia (15:00) 3-0

10’ rigore Schiavi (C), 77’ Hasa (C), 86’ Zanon (C)

Südtirol -Empoli (15:00) 1-2

43’ Pecorino (S), 60’ Shpendi (E), 90’+6’ Nasti (E)

Sampdoria-Pescara (17:15) 4-1

44’ Oliveri (P), 56’ rigore Coda (S), 63’ Pafundi (S), 66’ Depaoli (S), 90’+1’ Ioannou (S)

Modena-Virtus Entella (19:30) 2-0

66’ rigore Gilozzi (M), 90’ Mendes (M)

CLASSIFICA

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Carrarese 10

Juve Stabia 10

Südtirol 9

Reggiana 9

Empoli 9

Padova 8

Catanzaro 6

Virtus Entella 6

Bari 6

Samodoria 5

Pescara 5

Mantova 4

Spezia 3