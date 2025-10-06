Serie B: i risultati della 7^ giornata. Il Modena si conferma capolista

La classifica di Serie B dopo le gare della 7^ giornata vede in testa solitaria il Modena di Sottil che batte 2-0 la Virtus Entella grazie alle reti di Gliozzi e Pedro Mendes, e continua nel sogno di un clamoroso ritorno in Serie A, anche se la strada è ancora lunga. LA Sampdoria vince la sua prima partita contro il Pescara che era andato in vantaggio con Oliveri, nella ripresa la squadra di Donati va a segno con Coda su rigore, poi con Pafundi, Depaoli e Ioannou. La Carrarese continua a stupire e rifili un tris alla Juve Stabia, a segno Schiavi su rigore, Hasa e Zanon, infine la panchina di Pagliuca è salva grazie alla vittoria a Bolzano nel finale, a segno Shpendi e Nasti.
SERIE B – RISULTATI 7a GIORNATA
Sabato 4 ottobre 2025
Avellino-Mantova (15:00) 0-0
Bari-Padova (15:00) 2-1
50’ Bortolussi (P), 71’ rigore Moncini (B), 84’ Cerri (B)
Monza-Catanzaro (15:00) 2-1
5’ Cissè (C), 37’ Alvarez (M), 66’ Birindelli (M)
Venezia-Frosinone (15:00) 3-0
3’ Compagnon (V), 16’ Yeboah (V), 53’ Casas (V)
Spezia-Palermo (17:15) 1-2
42’ Pohjanpalo (P), 58’ Pierozzi (P), 89’ autorete Giovane (C)
Cesena -Reggiana (19:30) 1-2
15’ Ciervo (C), 19’ Tavsan (R), 24’ Portanova (R)
Domenica 5 ottobre 2025
Carrarese-Juve Stabia (15:00) 3-0
10’ rigore Schiavi (C), 77’ Hasa (C), 86’ Zanon (C)
Südtirol -Empoli (15:00) 1-2
43’ Pecorino (S), 60’ Shpendi (E), 90’+6’ Nasti (E)
Sampdoria-Pescara (17:15) 4-1
44’ Oliveri (P), 56’ rigore Coda (S), 63’ Pafundi (S), 66’ Depaoli (S), 90’+1’ Ioannou (S)
Modena-Virtus Entella (19:30) 2-0
66’ rigore Gilozzi (M), 90’ Mendes (M)
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Südtirol 9
Reggiana 9
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Virtus Entella 6
Bari 6
Samodoria 5
Pescara 5
Mantova 4
Spezia 3