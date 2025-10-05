Serie B: i risultati della 7^ giornata. Il Palermo torna alla vittoria

Nelle gare della settima giornata del campionato di Serie B

Nelle gare della settima giornata del campionato di Serie B, il Palermo torna alla vittoria vincendo a La Spezia grazie alle reti del solito Pohjanpalo e Del redivivo Pierozzi, nel finale lo Spezia accorcia le distanze grazie ad un’autorete di Giovane. I rosanero con questo successo sono momentaneamente al primo posto in attesa del Modena impegnato oggi contro la Virtus Entella. Il venezia con un secco tre a zero regola il Frosinone, il Monza torna alla vittoria contro il Catanzaro a segno Alvarez e Birindelli, il Bari in rimonta batte il Padova, il Cesena cade a sorpresa in casa contro la Reggiana, pari tra Avellino e Mantova.

SERIE B – RISULTATI 7a GIORNATA

Sabato 4 ottobre 2025

Avellino-Mantova (15:00) 0-0

Bari-Padova (15:00) 2-1

50’ Bortolussi (P), 71’ rigore Moncini (B), 84’ Cerri (B)

Monza-Catanzaro (15:00) 2-1

5’ Cissè (C), 37’ Alvarez (M), 66’ Birindelli (M)

Venezia-Frosinone (15:00) 3-0

3’ Compagnon (V), 16’ Yeboah (V), 53’ Casas (V)

Spezia-Palermo (17:15) 1-2

42’ Pohjanpalo (P), 58’ Pierozzi (P), 89’ autorete Giovane (C)

Cesena -Reggiana (19:30) 1-2

15’ Ciervo (C), 19’ Tavsan (R), 24’ Portanova (R)

Domenica 5 ottobre 2025

Carrarese-Juve Stabia (15:00)

Südtirol-Empoli (15:00)

Sampdoria-Pescara (17:15)

Modena-Virtus Entella (19:30)