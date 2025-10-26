Serie B: i risultati della 9^ giornata. Il Bari torna alla vittoria

Due le gare giocate oggi per la 9^ giornata del campionato di Serie B con il Bari che torna alla vittoria in casa contro il Mantova, finisce 2-2 tra Padova e Juve Stabia. Al San Nicola decide una rete di Moncini al 4′ del secondo tempo, Mantova ultimo e Possanzini in discussione, mentre a Padova Bortolussi raggiunge le Vespe al 28′ del secondo tempo, ospiti che erano in vantaggio grazie alle reti di Cacciamani e De Pieri.

Modena-Empoli 2-1

22’pt Ceesay (E), 45’+6 rig. Gliozzi (M), 21’st Tonoli (M)

Avellino-Spezia 0-4

18’st Aurelio, 37’st Vlahovic, 40’st Vignali, 45’st Di Serio

Entella-Pescara 1-1

28’st Di Nardo (P), 48’st Tiritiello (E)

Monza-Reggiana 3-1

2’pt e 43’pt Dany Mota (M), 14’pt Novakovich (R), 25’pt Izzo (M)

Sampdoria-Frosinone 1-1

38’pt Zilli (F), 24’st Coda (S)

Südtirol-Cesena 0-1

31’pt Shpendi

Carrarese-Venezia 3-2

13’pt Adorante (V), 41’pt Zuelli (C), 18’st Doumbia (V), 39’st Rubino (C), 51’st Di Stefano (C)

Catanzaro-Palermo 1-0

45’+2 Cisse

Padova-Juve Stabia 2-2

17’pt rig. e 28’st Bortolussi (P), 45’+1 Cacciamani (J), 23’st De Pieri (J)

Bari-Mantova 1-0

4’st Moncini