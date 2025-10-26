Serie B: i risultati della 9^ giornata. Il Bari torna alla vittoria

Due le gare giocate oggi per la 9^ giornata del campionato di Serie B con il Bari che torna alla vittoria in casa contro il Mantova, finisce 2-2 tra Padova e Juve Stabia. Al San Nicola decide una rete di Moncini al 4′ del secondo tempo, Mantova ultimo e Possanzini in discussione, mentre a Padova Bortolussi raggiunge le Vespe al 28′ del secondo tempo, ospiti che erano in vantaggio grazie alle reti di Cacciamani e De Pieri.
Modena-Empoli 2-1
22’pt Ceesay (E), 45’+6 rig. Gliozzi (M), 21’st Tonoli (M)
Avellino-Spezia 0-4
18’st Aurelio, 37’st Vlahovic, 40’st Vignali, 45’st Di Serio
Entella-Pescara 1-1
28’st Di Nardo (P), 48’st Tiritiello (E)
Monza-Reggiana 3-1
2’pt e 43’pt Dany Mota (M), 14’pt Novakovich (R), 25’pt Izzo (M)
Sampdoria-Frosinone 1-1
38’pt Zilli (F), 24’st Coda (S)
Südtirol-Cesena 0-1
31’pt Shpendi
Carrarese-Venezia 3-2
13’pt Adorante (V), 41’pt Zuelli (C), 18’st Doumbia (V), 39’st Rubino (C), 51’st Di Stefano (C)
Catanzaro-Palermo 1-0
45’+2 Cisse
Padova-Juve Stabia 2-2
17’pt rig. e 28’st Bortolussi (P), 45’+1 Cacciamani (J), 23’st De Pieri (J)
Bari-Mantova 1-0
4’st Moncini