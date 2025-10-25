Serie B: i risultati della 9^ giornata. Il Palermo cade a Catanzaro

Negli anticipi della 9^ giornata di campionato di Serie B, il Palermo perde la sua imbattibilità a Catanzaro, per la squadra di Aquilani a segno Cissè, prova opaca per la squadra di Inzaghi che ora si ritrova a 5 punti dal Modena che si trova in vetta alla classifica. D’Angelo ritrova il suo Spezia che batte 4-0 l’Avellino al Partenio, il Monza batte 3-1 la Reggiana grazie ad una doppietta di Dany Mota. FInisce 1-1 tra Sampdoria e Frosinone, il Cesena è corsaro a Bolzano contro il Sudtirol a segno Shpendi, infine la Carrarese batte in rimonta al Dei Marmi il Venezia.
SERIE B – risultati 9a Giornata
Venerdì 24 ottobre 2025
Modena-Empoli (20:30) 2-1
22’ Ceesay (E), 45’+6’ rigore Gliozzi (M), 66’ Tonoli (M)
Sabato 25 ottobre 2025
Avellino -Spezia (15:00) 0-4
61’ Aurelio (S), 82’ Vlahovic (S), 85’ Vignali (S), 90’ Di Serio (S)
Monza-Reggiana (15:00) 3-1
2’ Dany Mota (M), 13’ Novakovich (R), 25’ Izzo (M), 43’ Dani Mota (M)
Sampdoria-Frosinone (15:00) 1-1
38’ Zilli (F), 69’ Coda (S)
Sudtirol-Cesena (15:00) 0-1
31’ Shpendi (C)
Virtus Entella-Pescara (15:00) 1-1
73’ Di Nardo (P), 90’+3’ Tiritiello (VE)
Carrarese-Venezia (17:15) 3-2
13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 90’+6’ Distefano (C)
Catanzaro-Palermo 1-0 Cissè