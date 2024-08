Serie B: il programma della 1^ giornata Derby all’Arena Garibaldi

Dopo l’inattesa sconfitta del Palermo a Brescia, questa sera sono in programma 4 incontri con un Pisa Spezia che vedrà il ritorno sotto la Torre dell’ex D’Angelo, mentre Pippo Inzaghi vuole regalare ai suoi nuovi tifosi la prima vittoria in campionato. La Juve Stabia sarà seguita a Bari da mille tifosi, il Cittadella scenderà in campo all’Arechi contro una Salernitana che è ancora un cantiere aperto, mentre il Sudtirol attende al Druso il Modena.

Le gare della 1ª giornata

Venerdì 16 agosto, ore 20:30

Brescia – PALERMO 1-0: 90° Adorni (B).

Sabato 17 agosto, ore 20:30

Bari – Juve Stabia

Pisa – Spezia

Salernitana – Cittadella

Sudtirol – Modena

Domenica 18 agosto, ore 20:30