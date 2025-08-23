Serie B: il programma della 1^ giornata . Il Cesena sbanca Pescara

La Serie B ha già consegnato il suo primo verdetto, nell’anticipo del venerdì sera il Cesena sbanca Pescara grazie alle reti del solito Shpendi, Blesa e Bisoli, mentre per i padroni di casa il momentaneo pareggio è stato segnato da Holzer.

Oggi sono in programma quattro partite con l’Empoli che attende il Padova al Castellani, la favorita Palermo se la vedrà contro la Reggiana, interessante Monza-Mantova con i brianzoli che vogliono provare a ritornare in Serie A, la sorpresa della scorsa stagione la Juve Stabia gioca a Chiavari contro l’Entella.

Il programma della prima giornata di Serie B

Venerdì 22 agosto 2025

PESCARA-CESENA 1-3

Sabato 23 agosto 2025

EMPOLI-PADOVA ORE 19.00

VIRTUS ENTELLA-JUVE STABIA ORE 19.00

MONZA-MANTOVA ORE 21.00

PALERMO-REGGIANA ORE 21.00

Domenica 24 agosto 2025

VENEZIA-BARI ORE 19.00

SPEZIA-CARRARESE ORE 19.00

CATANZARO-SUDTIROL ORE 21.00

FROSINONE-AVELLINO ORE 21.00

Lunedì 25 agosto 2025

SAMPDORIA-MODENA ORE 20.3