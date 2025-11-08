Serie B: il programma della 12^ giornata. Pari tra Spezia e Bari

Nell’anticipo della 12^ giornata del campionato di Serie B, pareggio tra Spezia e Bari con ospiti in vantaggio grazie alla rete di Gytkjaer, pareggio della squadra di Donadoni con rete di Kouda al 36′.

Oggi sono in programma sette gare, la capolista Modena è di scena a Frosinone, il Palermo di Pippo Inzaghi è impegnato nella difficile trasferta di Castellamare contro la Juve Stabia, mentre il Venezia attende al Penzo una Sampdoria sempre più in crisi e alla ricerca di punti salvezza. Il Catanzaro è forse la squadra del momento, i giallorossi di Aquilani sono in trasferta ad Empoli, sfide salvezza a Mantova, Reggio Emilia e Bolzano.

Il programma

Venerdì 7 novembre 2025

Spezia-Bari 1-1

7’ Gytkjaer (B), 36’ Kouda (S)

Sabato 8 novembre 2025

Empoli-Catanzaro (15:00)

Frosinone-Modena (15:00)

Mantova-Padova (15:00)

Reggiana-Virtus Entella (15:00)

Südtirol-Carrarese (15:00)

Juve Stabia-Palermo (17:15)

Venezia-Sampdoria (19:30)

Domenica 9 novembre 2025

Cesena-Avellino (15:00)

Pescara-Monza (17:15)