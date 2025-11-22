Serie B: il programma della 13^ giornata. Pari spettacolo tra Catanzaro e Pescara

La 13^ giornata del campionato di Serie B si è aperta con lo spettacolare 3-3 tra Catanzaro e Pescara, con la squadra di Gorgone che è riuscita a segnare la rete del pareggio al 93′ con Corazza autore di una doppietta. Oggi sono in programma 5 partite con il Palermo impegnato sul sintetico di Chiavari contro la Virtus Entella, l’Avellino attende l’Empoli reduce dalla vittoria contro il Catanzaro, il Venezia senza tifosi sarà di scena a Padova, chiudono il programma Carrarese-Reggiana e Bari-Frosinone.

Il programma

Serie B – risultati 13a Giornata

Venerdì 21 novembre 2025

Catanzaro-Pescara (20:30) 3-3

10’ Di Nardo (P), 21’ Brighenti (C), 37’ Corazza (P), 46’ Pittarello (C), 82’ Buso (C), 90’+3’ Corazza (P)

Sabato 22 novembre 2025

Avellino-Empoli (15:00)

Carrarese-Reggiana (15:00)

Virtus Entella-Palermo (15:00)

Padova-Venezia (17:15)

Bari-Frosinone (19:30)

Domenica 23 novembre 2025

Mantova-Spezia (15:00)

Modena-Südtirol (15:00)

Monza-Cesena (17:15)

Lunedì 24 novembre 2025

Sampdoria-Juve Stabia (20:30)