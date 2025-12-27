Serie B: il programma della 18^ giornata. Il Monza vince a Modena

Nell’anticipo della 18^ giornata del campionato di Serie B, il Monza vince in rimonta a Modena e si porta momentaneamente in testa alla classifica, a segno il solito Gliozzi per i canarini, poi Azzi e Ravanelli ribaltano la partita. Oggi sono in programma tutte altre gare, con il Frosinone in trasferta ad Empoli, il Palermo attende il Padova, il Venezia di Stroppa giocherà contro l’Entella.

Serie B – risultati 18a Giornata

Venerdì 26 dicembre 2025

Modena-Monza (17:15) 1-2

40’ rigore Gilozzi (Mod), 50’ Azzi (Mon), 65’ Ravanelli (Mon)

Sabato 27 dicembre 2025

Spezia-Pescara (12:30)

Carrarese-Mantova (15:00)

Catanzaro-Cesena (15:00)

Empoli-Frosinone (15:00)

Juve Stabia-Südtirol (15:00)

Sampdoria-Reggiana (15:00)

Venezia-Virtus Entella (15:00)

Palermo-Padova (17:15)

Bari-Avellino (19:30)