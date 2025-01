Serie B: il programma della 21^ giornata

Torna nuovamente in campo la Serie B, tra oggi e domani si disputano le gare relative alla 21^ giornata. Si inizia con la capolista Sassuolo che farà visita ad una Salernitana rivoluzionata dal calciomercato ed in cerca di punti salvezza, nel pomeriggio lo Spezia riceve la Juve Stabia, mentre il Palermo riceve il Modena. La Cremonese quarta in classifica è attesa dalla trasferta di Frosinone, mentre domani sera il Pisa sarà impegnato all’Arena Garibaldi nel derby contro la Carrarese.

Domenica 12/01/2025

Ore 12:30

Salernitana-Sassuolo

Ore 15:00

SudTirol-Catanzaro

Spezia-Juve Stabia

Reggiana-Bari

Palermo-Modena

Frosinone-Cremonese

Cosenza-Mantova

Ore 17:15

Cesena-Cittadella

Ore 19:30

Brescia-Sampdoria

Lunedi 13/01 2025

Ore 20:30

Pisa-Carrarese