Serie B: il programma della 22^ giornata. Finisce in parità Catanzaro-Palermo

Il programma della 22^ giornata di Serie B

Nell’anticipo della 22^ giornata di Serie B il Palermo pareggia 1-1 a Catanzaro, locali in vantaggio con il solito Biasci, pareggio dei rosanero siglato da Segre. Oggi il programma prevede il derby emiliano tra Modena e Parma, il Como protagonista di questa sessione di calciomercato attende l’Ascoli, mentre il Venezia incrocerà la Ternana. Il match clou si gioca all’Arena Garibaldi, derby tesissimo tra Pisa e Spezia, liguri ultimi, toscani lanciati verso i playoff, il tutto condito dallo sciopero dei tifosi nerazzurri, mentre 900 ultra liguri raggiungeranno la toscana in treno. Situazione da monitorare da parte delle FFOO, da ricordare il ritorno di D’Angelo a Pisa dove ha trascorso cinque stagioni sfiorando la promozione in Serie A.

Le partite della 22^ giornata

Venerdì 26 gennaio

ore 20.30

Catanzaro – PALERMO 1-1: 29° Biasci (C), 49° Segre (P)

Sabato 27 gennaio

ore 14.00

Como – Ascoli

Cremonese – Brescia

Modena – Parma

Sudtirol – Cosenza

Venezia – Ternana

ore 16.15

Bari – Reggiana

Feralpisalò – Lecco

Pisa – Spezia

Domenica 28 gennaio

ore 16.15