Serie B: il programma della 3^ giornata

Salvatore Ciotta
10
Calendario Serie B
Fonte Lega B

Il programma della 3^ giornata del campionato di Serie B ha inizio questa sera con l’anticipo tra Avellino e Monza. Domani in programma sei sfide con Il venezia impegnato a Pescara, ed il Cesena in trasferta a Genova contro la Sampdoria. Chiudono il programma domenica 14 tre gare, con il Palermo di Inzaghi in trasferta a Bolzano contro il Sudtirol, l’Entella riceve il Mantova, mentre chiude la giornata Empoli-Spezia.

 

Ecco il programma completo della terza giornata di Serie B:

  • Avellino-Monza (oggi ore 20:30)
  • Juve Stabia-Reggiana (sabato ore 15)
  • Padova-Frosinone
  • Pescara-Venezia
  • Modena-Bari
  • Catanzaro-Carrarese (sabato ore 17:15)
  • Sampdoria-Cesena (sabato ore 19:30)
  • Entella-Mantova (domenica ore 15)
  • Sudtirol-Palermo (domenica 17:15)
  • Empoli-Spezia (domenica 19:30)

