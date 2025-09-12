Serie B: il programma della 3^ giornata

Il programma della 3^ giornata del campionato di Serie B ha inizio questa sera con l’anticipo tra Avellino e Monza. Domani in programma sei sfide con Il venezia impegnato a Pescara, ed il Cesena in trasferta a Genova contro la Sampdoria. Chiudono il programma domenica 14 tre gare, con il Palermo di Inzaghi in trasferta a Bolzano contro il Sudtirol, l’Entella riceve il Mantova, mentre chiude la giornata Empoli-Spezia.
Ecco il programma completo della terza giornata di Serie B:
- Avellino-Monza (oggi ore 20:30)
- Juve Stabia-Reggiana (sabato ore 15)
- Padova-Frosinone
- Pescara-Venezia
- Modena-Bari
- Catanzaro-Carrarese (sabato ore 17:15)
- Sampdoria-Cesena (sabato ore 19:30)
- Entella-Mantova (domenica ore 15)
- Sudtirol-Palermo (domenica 17:15)
- Empoli-Spezia (domenica 19:30)