Serie B: il programma della 3^ giornata. L’Avellino batte il Monza

Nell’anticipo del venerdì sera, l’Avellino batte a sorpresa ma meritatamente il Monza, anche grazie ad un eurogol in rovesciata di Russo nella ripresa.
Oggi sono in programma sei sfide, con il Venezia che gioca a Pescara, la Sampdoria attende il Cesena a Marassi, il Bari sfida il Modena al Braglia.
Ecco il programma completo della terza giornata di Serie B:
- Avellino-Monza 2-1
- Juve Stabia-Reggiana (sabato ore 15)
- Padova-Frosinone
- Pescara-Venezia
- Modena-Bari
- Catanzaro-Carrarese (sabato ore 17:15)
- Sampdoria-Cesena (sabato ore 19:30)
- Entella-Mantova (domenica ore 15)
- Sudtirol-Palermo (domenica 17:15)
- Empoli-Spezia (domenica 19:30)