Serie B: il programma della 3^ giornata. L’Avellino batte il Monza

Il programma della 3^ giornata del campionato di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
6

Nell’anticipo del venerdì sera, l’Avellino batte a sorpresa ma meritatamente il Monza, anche grazie ad un eurogol in rovesciata di Russo nella ripresa.

Oggi sono in programma sei sfide, con il Venezia che gioca a Pescara, la Sampdoria attende il Cesena a Marassi, il Bari  sfida il Modena al Braglia.

Ecco il programma completo della terza giornata di Serie B:

  • Avellino-Monza 2-1
  • Juve Stabia-Reggiana (sabato ore 15)
  • Padova-Frosinone
  • Pescara-Venezia
  • Modena-Bari
  • Catanzaro-Carrarese (sabato ore 17:15)
  • Sampdoria-Cesena (sabato ore 19:30)
  • Entella-Mantova (domenica ore 15)
  • Sudtirol-Palermo (domenica 17:15)
  • Empoli-Spezia (domenica 19:30)

