Serie B: il programma della 4^ giornata. Stasera due anticipi

Nel weekend si giocano le partite relative alla 4^ giornata del campionato di Serie B, questa sera sono in programma due anticipi. Il Frosinone riceve il Sudtirol, mentre al Barbera il Palermo se la vedrà con il Bari. partita che non avrà sugli spalti il pubblico ospite.
Domani sono in programma cinque gare con match clou Venezia-Cesena, i lagunari vogliono riscattare il mezzo passo falso di Pescara, mentre la squadra di Mignani cerca conferme dopo la vittoria contro la Samp.
IL programma della 4^ giornata:
- Frosinone-Sudtirol (oggi ore 19)
- Palermo-Bari (oggi ore 21)
- Reggiana-Catanzaro (sabato ore 15)
- Spezia-Juve Stabia
- Venezia-Cesena
- Monza-Sampdoria (sabato ore 17:15)
- Mantova-Modena (sabato ore 19:30)
- Carrarese-Avellino (domenica ore 15)
- Pescara-Empoli (domenica 17:15)
- Padova-Entella (domenica ore 19:30)