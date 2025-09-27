Serie B: il programma della 5^ giornata. Il Palermo a Cesena

Nell’anticipo della 5^ giornata del campionato di Serie B, finisce in parità tra Catanzaro e Juve Stabia, con gli ospiti in vantaggio di due a zero che si sono fatti rimontare le reti di vantaggio con la scusante di essere rimasti in nove causa due espulsioni.
Oggi sono in programma sette gare con big match Cesena-Palermo che si trovano in testa alla classifica di Serie B. Nelle altre partite il Frosinone è impegnato a Mantova, il Venezia attende lo Spezia. mentre la Sampdoria ultima in classifica gioca a Bari.
SERIE B – RISULTATI 5a GIORNATA
Venerdì 26 settembre 2025
Catanzaro-Juve Stabia 🟥 🟥 (20:30) 2-2
21’ rigore Gabrielloni (JS), 44’ Carissoni (JS), 53’ Verrengia (C), 71’ Iemmello (C)
Sabato 27 settembre 2025
Avellino-Virtus Entella (15:00)
Cesena-Palermo (15:00)
Mantova-Frosinone (15:00)
Südtirol-Reggiana (15:00)
Venezia-Spezia (15:00)
Monza-Padova (17:15)
Bari-Sampdoria (19:30)
Domenica 28 settembre 2025
Modena-Pescara (17:15)
Empoli-Carrarese (19:30)