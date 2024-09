Serie B: il programma della 6^ giornata. La Cremonese vince a Catanzaro

Nell’anticipo del venerdì sera la Cremonese vince a Catanzaro e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica ad un punto dalla capolista Pisa. Cremonese in vantaggio con Castagnetti, pareggio di Compagnon e nel finale rete beffa segnata dall’ex Pisa Barbieri su un’azione di contropiede. Oggi in programma sei partite con Pisa-Brescia che può dire molto sulla squadra di Inzaghi.

Serie B, 6a giornata:

Catanzaro – Cremonese (20/09, ore 20.30) 1-2

Cosenza – Sassuolo, arbitro: Arena di Torre del Greco

Palermo – Cesena, arbitro: Manganiello di Pinerolo

Pisa – Brescia, arbitro: Fourneau di Roma

Reggiana – Salernitana, arbitro: Zufferli di Udine

Sampdoria – Südtirol, arbitro: Perri di Roma

Modena – Juve Stabia (ore 18), arbitro: Prontera di Bologna

Frosinone – Bari (22/09, ore 15), arbitro: Massimi di Termoli

Mantova – Cittadella (22/09, ore 15), arbitro: Scatena di Avezzano

Spezia – Carrarese (22/09, ore 15), arbitro: Rapuano di Rimini