Il programma della 9^ giornata di Serie B

Il programma della 9^ giornata di Serie B si apre con il Derby inedito tra Brescia e Feralpisalò, con la squadra di Vecchi che è alla ricerca dei tre punti per uscire dalla zona calda della classifica. LA partita più importante è sicuramente Venezia-Parma, con Pojanpalo e compagni che vogliono fare lo sgambetto alla lanciatissima squadra allenata da Pecchia. Il Palermo secondo in classifica è atteso dalla trasferta di Modena, dove saranno presenti 3000 tifosi rosanero, la Sampdoria è alla disperata ricerca dei tre punti nella trasferta di Ascoli, il Pisa è in trasferta contro lo Spezia sul neutro di Cesena.

Venerdì ore 20.30

Brescia-FeralpiSalò:

Sabato ore 14

Cosenza-Lecco:

Modena-PALERMO:

Reggiana-Bari:

SudTirol-Catanzaro:

Sabato ore 16.15

Ascoli-Sampdoria:

Cittadella-Ternana:

Venezia-Parma:

Domenica ore 16.15

Como-Cremonese:

Spezia-Pisa: