Serie B: il punto dopo la 12^ giornata. Palermo in crisi?

La 12^ giornata del campionato di Serie B ha visto l’ennesimo tonfo del Palermo, che stavolta è caduto a Castellammare contro una Juve Stabia vera bestia nera di Inzaghi. L’anno scorso toccò al Pisa guidato da Superpippo perdere a Castellammare, quest’anno ai rosanero, magra consolazione è che quando perde contro al Juve Stabia alla fine Inzaghi ottiene la promozione. La crisi del Palermo dura da ormai 5 turni in cui si contano 4 sconfitte ed una sola vittoria contro il Pescara, che forse ha illuso tutto l’ambiente.

Si sa che in una piazza come Palermo il tifoso non perdona, e la promozione sembra quasi una cosa dovuta, ma così non è, ed i rosanero dovranno soffrire fino all’ultimo istante, vestendo i panni degli umili che forse in cadetteria è il vestito calzante.

Altra malata del campionato è la Sampdoria che continua a cambiare guida tecnica ma ottiene sempre sconfitte ed ora è mestamente ultima. Serve una rivoluzione, ma non nei giocatori quanto nella dirigenza per poter mantenere quantomeno la categoria.

Vola invece, il Monza che dopo l’inizio stentato ha trovato il passo giusto ed ora è indubbiamente la favorita del torneo, sono cinque le vittorie consecutive e ieri Bianco ha ritrovato finalmente Colpani autore di un gol d’autore.

Bene anche il Cesena che ottiene la quarta vittoria in cinque gare, il Modena pareggia nel finale a Frosinone, mentre il Mantova continua la risalita in zona salvezza ed ora sono due le vittorie consecutive.